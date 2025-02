Dilei.it - Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Corea

Leggi su Dilei.it

in Estremo Oriente sono cerimonie dal fascino indiscutibile, e anche i fiori d’arancio organizzati inrientrano di diritto tra i più suggestivi del globo.Sebbene le convenzioni occidentali siano ormai entrate a far parte deini, gli sposi del Paese continuano ad includere nelle celebrazionipratiche millenarie, come riti simbolici, scambi di regali, inchini e voti. Ma quali sono lepiù gettonate deiin? Scopritele in questa guida.deiinI riti nuziali insono solitamente celebrati in sale dao e location ad hoc alla presenza degli sposi erispettive famiglie. Non si tratta quindi di funzioni religiose, ma di pratiche simboliche affidate ad un esperto cerimoniere. A rendere questi fiori d’arancio unici nel loro genere, sono una serie di riti esolenni.