Match in pausa esplode una rissa senza precedenti | botte tra Michelsen e Mmoh | Video

Più di una volta si è assistiti a uno scontro fra tennisti in campo, in particolare a parole. L'ultimo di una serie che ha visto al centro anche grandi sportivi è accaduto nel derby americano del torneo Atp 250 di Delray Beach tra Alexe Michael. Lo stesso dove sta giocando anche Matteo Arnaldi, che ha conquistato i quarti battendo il talento americano Learner Tien con il punteggio di 7-6 (4), 4-6, 7-6 (1) dopo 2 ore e 50 minuti di gioco. Tra i primi due la partita si è invece chiusa con il ritiro di, che in uno scambio dopo la conclusione del primo set si sono mandati a quel Paese. A fine gara, poi, la questione è rientrata quando i due si sono dati un abbraccio. Alla fine del primo set, l'acciaccatoera riuscito a lottare con successo portando a casa il primo parziale al tie-break.