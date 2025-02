Nerdpool.it - Masters of the Universe – Nuove foto dal set rivelano Nicholas Galitzine nei panni del Principe Adam

Ledel set trapelate sui social media hanno fornito il primo sguardo all’adattamento diof thedi Amazon MGM Studios, immortalandoneidelin una suggestiva scena dei giorni nostri. Le immagini, condivise attraverso l’account Instagram di Deuxmoi, mostranoche indossa una camicia rosa mentre viene arrestato dagli agenti di polizia dopo averlo scoperto con la Spada del Potere. Questa ambientazione contemporanea sulla Terra segna una rivisitazione drammatica della storia delle origini di He-Man, poiché ilè stato tradizionalmente rappresentato come l’erede al trono di Eternia, che si trasforma nel leggendario guerriero He-Man. La scena è in linea con la sinossi ufficiale del film, che rivela che un giovanesi schianta sulla Terra, rimanendo separato dalla sua Spada del Potere per due decenni prima di reclamare il suo destino di campione di Eternia.