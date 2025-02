361magazine.com - Masterchef Italia, verso la finale: la cinquina

Come è andata la puntataA, la competizione entra nella fase più cruciale: gli aspiranti chef affrontano le ultime sfide che li separano dalla, tra la voglia di arrivare fino in fondo e il timore di vedere sfumare il loro sogno.Nell’ultima puntata, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo alla prova i sette concorrenti rimasti con sfide spettacolari. La serata è iniziata con una “teen” Mystery Box, un salto nel passato che ha permesso ai cuochi di riscoprire lo spirito spensierato dell’adolescenza. Ad affiancarli, sette studenti degli istituti alberghieri, con cui hanno dovuto cucinare a staffetta, passando il testimone ogni dieci minuti e concludendo con un’ultima fase a quattro mani. La sfida richiedeva non solo abilità tecnica, ma anche capacità di insegnamento e di collaborazione con il proprio “baby alter ego”.