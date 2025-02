Digital-news.it - MasterChef Italia: restano in 5 per la finale – Ascolti in crescita su Sky e NOW

i cuochi amatoriali affrontano gli ultimi ostacoli che li separano dal gran: cresce la voglia di arrivare fino in fondo, ma allo stesso tempo cresce anche la paura di dover dire addio a questo sogno. Nella serata di ieri i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo a punto prove stellari per testare la preparazione e la tempra dei sette aspiranti chef ancora in gara: una “teen” Mystery Box che ha risvegliato in loro l’animo folle e spensierato dell’adolescenza con sette ospiti adolescenti molto speciali, poi “pioggia di stelle” per Invention Test e Skill Test con, rispettivamente, lo chef 2 stelle Michelin Rasmus Munk e la chef pluristellata Hélène Darroze, per un viaggio nel firmamento della gastronomia internazionale tra l’avanguardia della cucina multisensoriale, col primo, e l’haute cuisine francese, con la seconda.