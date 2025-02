Movieplayer.it - MasterChef Italia 14: parlano gli eliminati, ad un pelo dalla top 5

Dopo una serata che ha portato alla Top 5,fa usciremasterclass due dei concorrenti più amati. Una serata che inizia ad un passotop 5, quella appena trascorsa a14, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La prima prova, infatti, ha messo gli aspiranti chef davanti ad un'insolita condizione: quella di dover cucinare insieme a un giovanissimo assistente: ragazzi provenienti da varie scuole alberghiere che sognano anche loro di diventare un giorno chef professionisti. Tra commozione e divertimento a vincere questa Mistery Box è stato Jack, che ha così ottenuto un vantaggio al successivo Invention Test, quello .