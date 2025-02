Ilfattoquotidiano.it - Massimo Ranieri con l’occhio rosso a Sanremo, l’ironia dei social: “Si è fatto prestare la lente da Fedez”. Ecco che cosa è successo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è passato inosservatodinel corso della terza serata del Festival. Il cantante è salito sul palco con un visibile problemino che però non ha inficiato in alcun modo la sua performance di “Tra le mani un cuore”, il brano – firmato anche da Tiziano Ferro e Nek – con cui è in gara. La causa, come riporta Ansa, potrebbe essere la rottura di un capillare. Un’occasione comunque troppo ghiotta per iper non fare del.“Ho appena notato chehala sua performance con unadiin prestito” ha scritto qualcuno, “è diventato un Cullen” è il commento di qualcun altro facendo riferimento alla saga dei vampiri “Twilight”. E ancora: “Che haal? Si è trovato in mezzo alla rissa trae Tony Effe dietro alle quinte?” ha ironizzato un utente ipotizzando una lite (che non c’è stata) tra i due rapper.