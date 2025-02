Massimo D'Alema, la guerra delle banane e l'Ue che non ha una strategia per fronteggiare Trump

Leggi su Open.online

«Noi europei, noi italiani abbiamo interesse vitale ai commerci». E non possiamo certo immaginare di reagire alle eventuali politiche protezionistiche americane, rinazionalizzando le nostre politiche del commercio, materia esclusiva dell’Unione, magari chiedendo agli americani: ci togliete quel prodotto? A me capitò, ma fu un dono di Clinton, non una mia richiesta.».svela questo retroscena che risale all’epoca in cui era presidente del Consiglio per spiegare la differenza tra quello che c’era all’epoca e la situazione di oggi sui dazi di Donald. Nel colloquio con Fabio Martini pubblicato da La Stampa l’ex premier ricorda lae come è andata a finire.Laaveva introdotto tariffe di favore per i prodotti in arrivo dall’Africa e questo danneggiava gli interessi della potente United Fruit Company.