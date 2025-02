Game-experience.it - Marvel’s Spider-Man 2, è disponibile la Patch 2 su PC che corregge tanti bug e problemi

Leggi su Game-experience.it

Nixxes ha pubblicato la2 di-Man 2 su PC, risolvendo in questo modo tutta una serie diche affliggevano il gioco.L’aggiornamento include diverse correzioni di crash e miglioramenti alla stabilità, basati sulle nostre ricerche e sui dati provenienti dalle segnalazioni dei giocatori.Le indagini condotte in collaborazione con AMD hanno dimostrato che i crash dei driver sulle GPU AMD Radeon possono essere correlati all’inizializzazione dell’SDK Anti-Lag 2 nel gioco. Questa inizializzazione avviene indipendentemente dal fatto che la funzione sia abilitata o meno. Mentre AMD sta lavorando a un aggiornamento del driver, abbiamo temporaneamente rimosso Anti-Lag 2 dal gioco per migliorare la stabilità sulle schede grafiche AMD.Questo aggiornamento include anche varie correzioni di bug relativi alla grafica e all’interfaccia utente, per migliorare l’ esperienza di gioco.