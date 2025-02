361magazine.com - Marta Fascina, la dedica per San Valentino a Berlusconi. La foto inedita

nel giorno di Sanha pubblicato unae laper Silvio: «Uniti per l’eternità»Sono passati quasi due anni dalla morte di Silvio, sua ex compagna, continua a omaggiarlo con delle dediche che pubblica sul suo profilo social. L’ultima, in ordine cronologico, arriva oggi, nel giorno di San.La deputata azzurra ha condiviso uno scatto inedito del Cavaliere con il cane Dudù e ha scritto: «Da sempre e per sempre insieme! Uniti per l’eternità».Leggi anche–> Giulia Salemi, laspeciale a Pierpaolo per SanUnache accompagna un ritratto di lei consorridente che tiene in braccio Dudù.Messaggio scritto a caratteri in stampatello maiuscolo con diverse emoticon con cuoricini e con la sigla ‘S&M’, le iniziali dei loro nomi.