Sololaroma.it - Marsiglia-St. Etienne, il pronostico di Ligue 1: fiducia a De Zerbi

Il weekend della ventiduesima giornata di1 si aprirà già nella serata di stasera, con l’anticipo tra Brest ed Auxerre. Domani, sabato 15 febbraio, la prima squadra a scendere in campo inaugurando il programma sarà il, che affronterà il Saintal Velodrome, con fischio d’inizio fissato per le ore 17. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento con due vittorie consecutive alle spalle, che hanno permesso di porre rimedio alla sconfitta contro una diretta concorrente come il Nizza. Dopo l’eliminazione in Coppa di Francia per mano del Lille, per ill’unico obiettivo percorribile resta quello del campionato, dove servirà centrare la qualificazione in Champions League, provando anche a mantenere il secondo posto dietro ad un PSG che, salvo incredibili sorprese, è avviato verso un nuovo titolo.