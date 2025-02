Juventusnews24.com - Marocchino ha la “ricetta” per battere l’Inter: «Thiago Motta dovrà essere bravo a fare funzionare questi due aspetti»

di Redazione JuventusNews24è intervenuto per parlare anche delle ambizioni stagionali della Juventus, che sembra non avere obiettivi ulteriori se non il quarto posto finaleDomenicoha le idee molto chiare in vista di Juve–Inter. Se i bianconeri voglionoi nerazzurri dovrannoperfetti in due. Ecco le sue parole rilasciate a “Cose di Calcio“, programma di Radio Bianconera, emittente a cui ha parlato anche delle ambizioni stagionali juventine.PAROLE – «Per i bianconeri sarà importante soffocare le iniziative degli avversari e cercare di pungere subito.in modo di annullare i singoli.ha delle individualità molto importanti. Questa è una Juventus in costruzione, una squadra che ha bisogno di due o tre anni per trovare una sua precisa identità.