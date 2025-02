Ilrestodelcarlino.it - Maria Paiato stasera al Comunale: "Il buon teatro serve a vivere bene"

Questa sera alle 20.30 – con replica domani, stessa ora, e domenica alle 16 – l’attricesarà in scena, al‘Claudio Abbado’, con ‘Boston marriage’, tratto dal testo di David Mamet. In scena con leingela Granelli e Ludovica d’Auria. Cosa ritrova di sé nello spettacolo e nel suo personaggio? "Ho l’opportunità di metterci tutta la mia voglia di divertirmi. È un personaggio che ha delle caratteristiche che mi appassionano molto. Sono quelle della commedia brillante, simile a certi film americani degli anni ‘40 e ‘50. È una rappresentazione leggera e intelligente, con numerose variazioni negli stati d’animo. Passo dalla tragedia più assoluta a un eloquio basico e colorito. È come essere sulle montagne russe. Mi diverto molto ed era una cosa che mi mancava". Questo è un testo dissacrante e sarcastico.