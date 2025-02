Anteprima24.it - Maria Mokhova e l’Incanto delle ‘Toccate’ al Duomo di Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl 16 febbraio 2025, ildidiventerà il palcoscenico per una serata memorabile dedicata all’organo, con il concerto “L’arte della Toccata” eseguito dalla rinomata organista. Questo evento è organizzato dalla collaborazione tra l’associazione Old New Method e l’associazione Dot, con l’intento di offrire una performance che promette di essere un viaggio affascinante attraverso la musica d’organo., artista di fama internazionale, esplorerà la toccata in tutte le sue sfaccettature, interpretando pezzi di compositori che hanno segnato la storia della musica per organo. Il programma comprende opere di Johann Sebastian Bach, il pioniere del Barocco, fino a pezzi contemporanei di Johannes Matthias Michel dalla sua Suite Jazzique, mostrando la versatilità e la ricchezza del repertorio organistico.