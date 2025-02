Thesocialpost.it - Maremma sotto shock: violento temporale, vigili del fuoco in azione

Leggi su Thesocialpost.it

Laè stata colpita da unche ha causato danni ingenti nella zona sud. Albinia, in particolare, è stata duramente colpita, con allagamenti che hanno interessato circa venti poderi.Leggi anche: Trattori in rivolta! Londra bloccata dagli agricoltori in guerra per la nuova tassaNotte di terrore: soccorsi senza sostaDurante la notte, idelhanno lavorato senza sosta per soccorrere le persone in difficoltà. Sono state tratte in salvo due persone, rimaste isolate a causa delle inondazioni. Le operazioni di soccorso proseguono incessanti per raggiungere chiunque abbia bisogno di aiuto.Mezzi speciali in campo: anfibio ed elicottero per superare l’emergenzaLa gravità della situha reso necessario l’impiego di mezzi speciali. Un mezzo anfibio del comando di Grosseto e un elicottero del nucleo deideldi Cecina sono stati impiegati per raggiungere le zone più isolate, poiché le strade risultano impraticabili per i mezzi tradizionali.