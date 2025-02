Mareggiate a Ostia, una scogliera di 350 metri per la messa in sicurezza della rotonda

Leggi su Ilfaroonline.it

14 febbraio 2025 – La Regione Lazio interverrà a protezionedicon la realizzazione di unalineare di 350che verrà posizionata nel tratto sottostante la Fontana dello Zodiaco fino all’altezzapiscina del Kursaal. L’intervento verrà effettuati dal dipartimento regionale alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio in seguito al sopralluogo effettuato pochi giorni fai dai tecnici dell’area pianificazione e attuazione degli interventi a difesacosta.Verrà realizzata unasoffolta per attenuare il moto ondoso in caso di forti, a protezione del tratto di costa che va dallaalla piscina del Kursaal,lunghezza di circa 350, di larghezza pari a circa 5e di altezza di circa 2, da posizionarsi ad una distanza di circa 15 m dall’attuale linea di costa.