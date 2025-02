Thesocialpost.it - Marco Masini, il successo e la reputazione da iettatore che gli rovinò la vita: perché lo attaccavano

Leggi su Thesocialpost.it

Negli anni ’90, il cantautore italianosi trovò al centro di un’incredibile e ingiustificata diceria che lo etichettava come “portatore di sfortuna”. Una fama che non aveva alcun fondamento reale, ma che si diffuse rapidamente nell’ambiente musicale e tra il pubblico, influenzando pesantemente la sua carriera.L’origine della superstizioneLe origini di questa voce sono poco chiare, ma si ritiene che tutto sia nato da alcune sue canzoni dai testi cupi e malinconici, che affrontavano temi come la depressione, la solitudine e la difficoltà di vivere. Brani comelo fai e Vaffanculo esprimevano un forte senso di disagio esistenziale e vennero interpretati da alcuni come simbolo di negatività.A dare forza alla superstizione contribuirono anche aneddoti privati, coincidenze sfortunate e il passaparola, che portarono alcuni addetti ai lavori e personaggi dello spettacolo a erlo.