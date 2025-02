Lapresse.it - Marche, ritrovate le lettere dei duchi di Urbino

Studiare la corrispondenza per conoscere meglio un’epoca. Quella dei Montefeltro dopo Duca Federico. Essenziali saranno lemanoscritte deiurbinati Guidobaldo da Montefeltro e Francesco Maria II della Rovere. “Stiamo lavorando per il recupero e la messa in sicurezza di questi preziosi documenti. Ma anche per la loro digitalizzazione”. Così a LaPresse Andrea Pazzaglia, presidente provincia dei Civicie consigliere comunale ain merito ai documenti di epoca ducale conservati nel piccolo Comune di Monte Cerignone (Pesaro e). “Il coinvolgimento con l’Università diè fondamentale per poter digitalizzare il tutto e procedere con la conservazione. Questo permetterà di farli consultare in tutto il mondo da studiosi. Ho fatto questa scoperta durante la mia attività sul territorio come componente dei Civici, ed essendo consigliere a, ho creato la connessione con le due amministrazioni comunali e l’ateneo ducale con il prorettore vicario Vieri Fusi e la responsabile delle biblioteche Marcella Peruzzi”.