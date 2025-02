Iodonna.it - Marcella Bella, in gara al 75esimo Festival di Sanremo invita e istituzioni, i mass media, la società tutta a "fare di più".

Leggi su Iodonna.it

(Im), 14 feb. (askanews) – E’ un inno alle donne, un invito ad essere delle guerriere. Si intitola “Pelle diamante“, il brano di, inaldi. Le, i, ladevonodi più. Leggi anche ›, per il suo ritorno aha scelto di indossare una “Pelle diamante”sui femminicidi«Bisognadi più, perché secondo me nessuno sta muovendo un dito, l’unica cosa che vedo è una emulazione, perché più ingigantiscono sui giornali, sui, il fenomeno del femminicidio e più ne fanno. Bisognerebbeuna pausa e non dare troppa enfasi. Esiste l’emulazione purtroppo e quando cominciano a farlo uno, due, tre e poi lo fanno tutti, invece di andare dall’avvocato e dal giudice per separarsi o divorziare fanno il delitto d’onore.