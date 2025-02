Formiche.net - Mar Rosso o Mar “Russo”? Mosca mira a blindare la base navale in Sudan

Disporre di unalungo le coste del Marper la Voenno-morskoj flot è sempre stato uno dei grandi obiettivi per cuiha lavorato negli anni. E adesso questo obiettivo sembra essere sempre più vicino. Nelle stesse ore in cui il presidenteVladimir Putin teneva la telefonata di novanta minuti con il suo omologo statunitense Donald Trump, il ministro degli esteri del governo ufficialeese Ali Youssef Ahmed al-Sharif si è recato a, dove ha avuto un faccia a faccia con la sua controparte russa, il ministro Sergei Lavrov.Al termine del loro incontro, Sharif ha rilasciato una dichiarazione sul fatto che i due Paesi sono in “completo accordo” sulla creazione di unarussa, e che al momento “non ci sono ostacoli”, con la ratifica dell’accordo già firmato nel 2020 come ultimo passo da compiere nel processo.