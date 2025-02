Liberoquotidiano.it - "Mandi un bacio alla Meloni?": la risposta di Giorgia spiazza tutti, scoppia il caso

Il derby in vetta alle classifiche parziali del Festival di Sanremo è tra Simone Cristicchi e. Lo certificano anche i bookmakers. Questioni di note musicali si dirà. Ma anche, a giudicare dall'animarsi del dibattito, di note politiche con il cantautore romano, autore del toccante brano Quando sarai piccola che di giorno in giorno sta andando sempre più in uggia alle maestrine e ai maestrini dmatita rigorosamente rossa, pronta ad essere utilizzata con punte sempre più acuminate contro Simone colpevole solo (tanto per fare qualcosa di diverso dal solito) di essere autenticamente libero. E allora se andava bene e faceva ridere il primissimo Cristicchi di vent'anni fa, con la faccia da studente fuori corso, non discolo ma satiro che esordiva con “l'ombrellone te lo ficco nel c.” per poi proseguire con l'ode impertinente a Carla Bruni, troppo bella per un uomo come il marito, l'allora presidente francese destrorso, Sarkozy.