Iodonna.it - «Mandi la gente in galera per niente, sta pazza. Dimmi che mestiere fai» le ha urlato una contestatrice. E l'opinionista ha perso la pazienza

Leggi su Iodonna.it

Non è una che si tira indietro, Selvaggia Lucarelli. Famosa per i suoi commenti taglienti, stavolta è stata lei a essere al centro di una contestazione. L’per il Dopofestival di Alessandro Cattelan si è ritrovata al protagonista involontaria di una scena movimentata fuori dal suo hotel. Lei, spesso oggetto di critiche sui social, ha dovuto affrontare un attacco diretto, sfociato in un confronto acceso con una. Sanremo 2025, chi presenta il Festival ogni sera guarda le foto Selvaggia Lucarelli, scontro con unaa SanremoL’episodio, ripreso in alcuni video diventati virali su TikTok, mostra una donna avvicinarsi alla giornalista con fare aggressivo.