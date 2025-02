Ilfattoquotidiano.it - “Mandare un bacio a Meloni? Sono coerente col mio percorso. Lo mando a te”: Giorgia glissa sulla domanda di Lucci sulla premier

una te, tiè”. In conferenza stampa a Sanremorisponde così a Enricoche la invita aun. L’inviato di “Striscia la notizia” ricorda quando la cantante pubblicò sui social il meme: “Anche io, ma non rompo i c. a nessuno” ironizzando sul discorso virale della(il tormentone “Io”, ndr). L’artista, tra le favorite per la vittoria finale al Festival, replica: “Ripostai quel meme e pensavo che ne avremmo riso tutti, invece ho visto che non è stato accolto bene. Da donna posso solobaci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini. Poi, ognuno ha le sue idee e iocresciuta in un contesto diverso ecol mio“. “Allora manda un” la incalza, “Teuna te, tiè” ironizza la cantante.