2025-02-14 20:32:00 Breaking news:Ilha ottenuto un’importante vittoria nella loro battagliae con ladopo che le regole del corpo di governo attorno alla sponsorizzazione sono state dichiarate “vuote e inapplicabili”, secondo il Times.Un tribunale indipendente ha stabilito in ottobre che le regole attorno alle transazioni del partito associate (APT) – applicate tra il 2021 e il 2024 – erano ili in tre aree.Laha modificato queste tre leggi a novembre – sostenuta da 16 dei suoi 20 membri – maha contestato la validità dell’apt nel suo insieme, e l’argomento dei campioni inglesi è stata confermata.Breaking: ManScore di grande vittoria come le regole di sponsorizzazione delladichiarate voidhttps: //t.co/vhyshznkm3– Matt Lawton (@lawtontimes) 14 febbraio 2025Secondo The Times, che afferma di aver visto il verdetto del tribunale indipendente composto da tre figurei senior in Sir Nigel Teae, Lord Dyson e Christopher Vajda KC, il premio finale recitava: “Nel primo premio finale parziale è stato dichiarato che le regole APT e le regole APT modificate erano ili sotto tre aspetti.