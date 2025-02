Sololaroma.it - Manchester City-Newcastle, il Pronostico di Premier: OVER scontato, ma chi la spunta?

Ilè reduce da una sfida intensa in Champions League, dove è stato battuto dal Real Madrid nei minuti finali. L’ennesima delusione europea potrebbe pesare mentalmente sulla squadra di Pep Guardiola, chiamata a ritrovare la concentrazione per non perdere terreno nella lotta al vertice dellaLeague., stagione intensa tra coppe e campionatoIlcontinua a essere protagonista su più fronti. Dopo aver raggiunto la finale di EFL Cup e gli ottavi di FA Cup, la squadra di Eddie Howe si concentra sulla, dove la corsa per un posto in Europa è più serrata che mai. Due sconfitte nelle ultime tre giornate dimostrano le difficoltà della squadra, ma l’occasione per riscattarsi è ghiotta.Probabili formazioni(4-3-3):Portiere: EdersonDifensori: Nunes, Stones, Ake, GvardiolCentrocampisti: Silva, Kovacic, FodenAttaccanti: Marmoush, Savinho, Haaland(4-3-3):Portiere: DubravkaDifensori: Trippier, Schaer, Burn, HallCentrocampisti: Guimaraes, Tonali, WillockAttaccanti: Murphy, Isak, GordonStatistiche da considerare:Ilpotrebbe effettuare turnin vista del ritorno con il Real Madrid.