Manchester City contro Newcastle – Anteprima della Premier League notizie di squadra formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-14 10:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:partita diLa quinta si affaccia al sesto posto indi sabato pomeriggio mentre ilospitagara per i primi quattro hot su.si riprenderà ancora da un’altra sera deludente martedì dopo aver concesso due gol in ritardo per perdere 3-2il Real Madrid nella gamba di play-off knockoutChampions.La consegna dei lead sta diventando una specie di abitudine per lamalata di Pep Guardiola, non essendo riuscito a vincere nove partite in cui hanno guidato in questa stagione, che è molte voltele loro quattro precedenti campagne.È anche la prima azionedida quando è stata colpita 5-1 dall’Arsenal all’inizio di questo mese, che li lascia due punti alla deriva del Chelsea al quarto posto in vista degli avversari di sabato solo sulla differenza di porta.