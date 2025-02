Thesocialpost.it - Mamma spara alle sue 4 figlie, poi chiama la polizia: “Adesso tocca a me”

Un drammatico episodio ha sconvolto la comunità di Byron, nel Wyoming, dove Tranyelle Harshman, 32 anni, ha aperto il fuoco contro le sue quattro, uccidendone tre, prima di rivolgere l’arma contro se stessa. Dopo aver compiuto il tragico gesto, la donna hato il 911 per avvisare i soccorritori e fornire indicazioni sulla posizione dei corpi. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato una scena straziante: le bambine erano a terra, mentre la madre si trovava nella sua camera da letto al piano superiore.Una sopravvissuta lotta tra la vita e la morteSecondo quanto riportato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Big Horn, una delle, di 7 anni, è sopravvissuta ma si trova in condizioni critiche in un ospedale di Salt Lake City. Le altre tre sorelline, di 9, 3 e 2 anni, sono state trovate prive di vita, tutte colpite alla testa.