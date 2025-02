Fanpage.it - Mamma e figlia disabili intrappolate in casa per un incendio ad Avetrana, un carabiniere entra e le salva

Una donna e la sua anziana madre sono rimastenel loro appartamento addopo lo scoppio di un. Unè riuscito a trarle in salvo: tutti e tre sono stati condotti in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.