Maltrattamenti alla moglie e al figlio, denunciato 33enne

Valbrembo. Stanca dei continui, ha chiamato i carabinieri che hanno raggiunto la sua abitazione e fermato l’uomo, denunciandolo. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio quando una giovane donna ha chiamato il 112 per raccontare dell’ennesimo episodio di violenza subìta dal suo compagno, nonché padre di suo. I carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore sono così intervenuti a Valbrembo, presso l’abitazione di una coppia italo-tunisina. Dopo i primi accertamenti hannol’uomo, untunisino, perin famiglia.Durante le indagini, i militari hanno scoperto che il tunisino era già stato destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, in esecuzione dell’ordinanza emessa in data 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Bergamo, per lo stesso reato: il provvedimento era scaturito drichiesta della Procura della Repubblica di Bergamo, che aveva coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Villa d’Almè, dopo la denuncia presentata dvittima, nei giorni scorsi, proprio per le ripetute violenze subite nel tempo, anchepresenza del