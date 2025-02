Tg24.sky.it - Maltempo, sull'Italia ciclone di San Valentino con forti piogge e neve

È un 14 febbraio contrassegnato dalquello di quest’anno, tanto che si parla didi San(LE PREVISIONI METEO). Per la festa degli innamorati peggiorano quindi le condizioni meteo, con acquazzoni e temporali anche intensi soprattuttoe regioni centrali. Coinvolte anche le regioni di Nord-Est e l’Emilia Romagna, conin calo fino a 200-300 metri entro sera'Appennino settentrionale. Il peggioramento raggiungerà il Sud all'inizio del weekend. Intanto, ieri, ilha colpito l'isola d'Elba con esondazioni e allagamenti e si è poi esteso in serataa terraferma colpendo in particolare la Maremma grossetana, con unssimo temporale fra Manciano, Orbetello, Capalbio e Sorano. Strade e fiumi sono in osservazione perché si temono esondazioni dei corsi d'acqua.