Lanazione.it - Maltempo in Toscana, violenti nubifragi nel pisano e a Firenze. Notte di paura in Maremma

, 14 febbraio 2025 – Laè ancora nella morsa del. Dopo il violentoo che ha colpito l’Isola d’Elba nella giornata di ieri, 13 febbraio, oggi è in vigore l’allerta gialla su tutta la Regione. I temporali piùsi sono spostati a Sud dopo aver falcidiato lae il grossetano nella, ma pioggia e grandine cadono con forza anche nele in alcune aree della Valdera. A, un temporale ha causato disagi e allagamenti anche in città. Nel pomeriggio è previsto un peggioramento, con pioggia e neve anche a bassa quota.