Maltempo in Campania, allerta gialla prorogata fino a domenica

La Protezione Civile della Regione, considerata l’evoluzione della perturbazione in atto e a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigentemeteo per temporali di livello Giallo. Le precipitazioni, anche intense, proseguiranno almenoalle 8 di16 febbraio. E’ quanto si legge in una nota. Dalle 20 di stasera, infatti, la perturbazione già in atto si estenderà anche alle aree interne della regione che in una prima fase non erano state interessate dai temporali, ossia le “zone di” 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori.