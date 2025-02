Lanazione.it - Maltempo, crolla un terrazzo in pieno centro a San Miniato

San(Pisa), 14 febbraio 2025 – Un muro in mattoni èto neldi San(Pisa), in via de’ Mangiadori, la 'salita di Santo Stefano’. Il crollo sarebbe dovuto ad uno smottamento di terreno soprastante dopo le forti piogge odierne. Terra, mattoni e detriti sono finiti in strada, colpendo auto in sosta. Non ci sono feriti. Una palazzina adiacente è stata dichiarata inagibile e quattro famiglie sono state evacuate. Il 1° febbraio, sempre a San, ilaveva causato una frana di 50 metri su un parcheggio: era notte e non ci furono feriti, ma per ore si scavò nella terra per escludere la presenza di vittime. Da quanto appreso da una ricostruzione del Comune di San, are sarebbe stato unsoprastante il muro di contenimento in mattoni di via de’ Mangiadori.