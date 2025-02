Secoloditalia.it - Maltempo, arriva il ciclone di San Valentino: inondazioni all’isola d’Elba, piogge e bora al Nord Italia

Leggi su Secoloditalia.it

ildi San, piccolo ma violento, che sconquasserà il meteo delle prossime 48 ore. Inizialmente colpirà il-est con venti divia via più forti,, locali temporali e prime nevicate fino ai 500-600 metri di quota mentre continuerà a piovere su gran parte del versante tirrenico. Dal pomeriggio l’aria fredda polare, associata al, causerà l’abbassamento della quota neve fino a 200-300 metri: entro la tarda serata si prevedono fiocchi tra Emilia Romagna, Toscana orientale, Umbria eMarche. Su queste regioni la neve si presenterà anche con tanto vento: in pratica, secondo la terminologia meteorologica, avremo locali bufere di neve o, in inglese, i temuti ‘blizzard’.Ilnel we di SanIl passaggio delsarà veloce, ma intenso sottolinea iLMeteo.