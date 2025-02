Dayitalianews.com - Malore fatale alla guida, poi si schianta contro un camion. Muore 60enne

Ancora una causare la morte di un uomo di 60 anni nel Salento. Le conseguenze di quanto accaduto potevano essere ben più gravi e la tragedia poteva riguardare anche altre persone. Ad essere colto da questo improvviso, infatti, è stato un uomo che eradella sua auto, nella tarda mattinata di oggi, in via Emilia a Leverano. A perdere la vita è stato Antonio Sportella,di Lizzanello, di professione artigiano, che, dopo ilè andato a sbattere con la sua vetturaun autocarro che si trovava in sosta.nel Salento, confermata la tesi dell’arresto cardiacoSecondo le prime ricostruzione di quanto accaduto, la vittima sarebbe stato colto da un infarto nei pressi di un negozio di ferramenta. Alcuni passanti, infatti, lo avrebbero visto accasciarsi sul volante prima del violento impatto tra i due mezzi.