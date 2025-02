Ilfattoquotidiano.it - Maledetto Festival – Se Sanremo e San Valentino si incrociano, cosa sarà di noi che non vogliamo scegliere?

Cheaccade quando due festività siavviene quando si intrecciano due giorni di festa? Quando si allineano due pianeti celebrativi? Un’eclissi? Un innesto? Un cortocircuito? Lo sa bene chi è nato il 25 dicembre e ha un competitor di un certo livello che lo stesso giorno compie gli anni, così come bene lo sa chi è nato il 25 aprile o il 2 giugno.Ma quando a incrociarsi sono due feste sontuosamente celebrate a livello nazionalesuccede effettivamente? See Sansi uniscono, nello stesso giorno del calendario,di noi che non riusciamo a sottrarci a nessuno dei due riti?Potremmo immaginare un dissing tra i due santi come quello che in fondo prospettavamo tra Fedez e Tony Effe, maè un tipo peace and love e Remo, che da una vita fa coppia con Romolo, è abituato al duo (tra l’altro, tra le cose incredibili della vita, c’è il fatto che San Romolo sia il patrono della cittadina ligure).