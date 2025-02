Dilei.it - Mahmood, quanto è alto, tutti i segreti dei suoi look

Dalla clamorosainaspettata vittoria – nel 2018 – del Festival di Sanremo con la sua Soldi, ciò che è venuto dopo è storia:, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, da quel momento in poi ha collezionato una serie infinita di successi emozionando senza sosta il pubblico con il suo splendido e riconoscibile timbro. Ma sul suo conto siamo davvero certi di sapere tutto??Nato il 12 settembre del 1992 a Milano, sotto il segno della Vergine, da madre sarda e padre egiziano, colui che in arte conosciamo comeè cresciuto nel quartiere periferico del Gratosoglio e la musica ha sempre fatto parte della sua vita, sin dalla tenera età.Contrariamente asi pensi, il suo nome non ha alcun legame con la personale fede religiosa: cattolico come la mamma, il cantante ha dato vita al curioso pseudonimo servendosi di un gioco di parole tra il suo cognome e la nota espressione inglese My Mood – il mio stato d’animo – a rappresentare il proposito di portare la propria storia personale all’interno del progetto musicale proposto.