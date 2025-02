Lettera43.it - Mahmood: età, fidanzato, origini, genitori, canzoni e Sanremo 2025

Venerdì 14 febbraiotornerà sul palco dell’Ariston. Questa volta, lo farà in qualità di co-conduttore del Festival diinsieme a Geppi Cucciari. Perè la quinta partecipazione alla kermesse. Nel 2018 ha partecipato aGiovani con Gioventù bruciata, e l’hanno successivo ha vinto il Festival con Soldi. Nel 2022 ha trionfato nuovamente in duetto con Blanco con il brano Brividi, e nel 2024 ha partecipato alla gara con Tuta gold.Ledi: i, la scuola e il significato del nome d’arte, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, è nato a Milano nel 1992 da madre sarda originaria di Orosei e padre egiziano. Il nome d’arte è un gioco di parole tra il cognome e l’espressione inglese my mood, il mio stato d’animo. All’età di circa cinque anni, i suoisi sono separati e da quel momento è stato cresciuto principalmente dalla madre.