Mahmood è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata del cantante

Due volte vincitore del Festival di Sanremo con le canzoni Soldi e Brividi, quest’ultima in coppia con Blanco,è pronto a esordire sul palco del Teatro Ariston nelle vesti di co-conduttore. Con Carlo Conti e Geppi Cucciari guiderà infatti la quarta serata della 75esima edizione, dedicata come da tradizione ai duetti e alle cover. Per l’artista sarà un ritorno in Liguria a un anno dal suo quarto posto con Tuta Gold, divenuto poi virale sulle piattaforme streaming. Pur condividendo spesso vari momenti della suasui social e in particolare su Instagram, ha preferito tenere il riserbo per quanto riguarda la sfera sentimentale tanto da non aver mai confermato una relazione né aver mai parlato apertamente della sua sessualità.? L’indizio lanciato da Ornella Vanonia Sanremo in uno scatto sui social (Instagram).