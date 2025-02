Quotidiano.net - Mahmood, chi è il presunto compagno del cantante

Roma, 14 febbraio 2025 –si prepara a calcare nuovamente il palco dell'Ariston come co-conduttore della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover. L'attenzione, però, si concentra non solo sulla sua carriera musicale, ma anche sulla sua vita privata, su cui ilha sempre mantenuto grande riserbo. Chi è il suoattuale? Geppi Cucciari, chi è la poliedrica conduttrice: dagli inizi a Zelig ai programmi culturali Chi è ildiLa vita sentimentale di(classe 1992) è sempre stata oggetto di curiosità, ma ilha mantenuto una rigorosa riservatezza al riguardo, senza mai esporsi. In una recente intervista ha dichiarato di essere felice e innamorato ma non ha citato il nome della persona che gli sta accanto. È stata, al contrario, Ornella Vanoni a rivelare che– con cui laha duettato sulle note di ‘Sant’Allegira’ – sarebbe legato al modello Noah Oliveira.