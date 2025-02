Ilrestodelcarlino.it - Mafia, affari milionari con fatture false, perquisizioni in città

"Siamo davanti ad imprenditori che non sono più vittime della ‘ndrangheta ma alleati, che la cercano per frodare insieme il fisco". Così il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, presentando in conferenza stampa i risultati di un’inchiesta iniziata nel 2019 e sfociata oggi in 12 arresti, che ha sgominato un sodalizio criminale formato da esponenti della cosca calabrese radicata tra i Comuni di Melia di Scilla e San Roberto. Secondo la Procura, sotto la direzione un soggetto già condannato per associazione di stampo mafioso dal tribunale di Reggio Calabria, la ‘ndrangheta aveva costituito 70 società ’cartiere’, con sede a Brescia (ma anche in Bulgaria, Ungheria, Slovacchia, Svizzera e Croazia), che permettevano a società reali di imprenditori locali di annotareper operazioni inesistenti per frodare il fisco o ottenere finanziamenti pubblici.