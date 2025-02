Amica.it - LVMH Prize: tra i 20 stilisti semi finalisti c’è un italiano

Per capire come sarà il futuro della moda, l’è sempre un ottimo punto di partenza. Il premio assegnato ai talenti emergenti ha il merito infatti di aver acceso, negli anni, i riflettori sui nomi più influenti di oggi: da Marine Serre a Simone Porte Jacquemus. Oggi sono stati annunciati i 20dell’edizione 2025: ecco chi sono e perché si sono distinti. Con una nota di merito tricolore: nella lista spicca anche un nome. Francesco Murano, il candidatoall’PrimeA rappresentare l’Italia c’è Francesco Murano, il designer preferito delle nostre star preferite. Classe 1997, Murano è cresciuto in provincia di Salerno, per poi trasferirsi a Milano per completare gli studi di moda.