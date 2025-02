Teleclubitalia.it - Lusciano, sparatoria per uno squillo a una ragazza: arrestati 16enne e 20enne

Leggi su Teleclubitalia.it

Una vendetta per unotelefonico a una. È questa la ricostruzione dei Carabinieri della Stazione didel Gruppo Aversa, che in tempi rapidissimi hanno fatto luce sullaavvenuta lo scorso 6 gennaio in via Grimaldi, a, eseguendo due misure cautelari nei confronti di une di un, accusati .L'articoloper unoa unaTeleclubitalia.