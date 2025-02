Lanazione.it - L’Università disegna l’ingresso del centro storico

Le porte d’accesso della città continuano ad essere oggetto di studio accademico. Dopo le tesi presentate aldi Pisa e seguite dall’architetto e docente pietrasantino Enrico Bascherini (tra cui il nuovo percorso dal terminal bus al Museo Mitoraj), stavolta in ballo c’è la riqualificazione di vari punti della città. È questo l’obiettivo della convenzione triennale di ricerca tra Comune e università di Firenze (dipartimento di architettura), con la presentazione fissata il 26 febbraio nel capoluogo. Il documento prevede infatti sessioni di studio finalizzate alla realizzazione di progetti. "In vista delle future grandi trasformazioni che attendono la città – dice il sindaco Alberto Giovannetti (nella foto) – ho chiesto di aprire al contributo di ’occhi’ giovani ed esterni, in senso sia tecnico che di sensibilità.