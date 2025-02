Luna di miele con mamma la spiegazione del finale | cosa succede a Lucas e Maya?

Leggi su Cinefilos.it

dicon, ladel?Diretto da Nicolas Cuche,dicon(film disponibile su Netflix) trasmette un messaggio positivo, ma lascia leggermente delusi per la struttura narrativa. E’ chiaro lo sforzo necessario per creare momenti di vero umorismo sullo schermo, ma a volte una battuta viene prolungata così tanto da smettere di essere divertente e diventare imbarazzante per il pubblico.L’intera sotto-trama in cui madre e figlio fingono di essere marito e moglie è sembrata eccessivamente forzata e, soprattutto, poco funzionale al conflitto principale. Il film ruota attorno alla scoperta di sé e all’acquisizione di una nuova prospettiva sulla vita, e tutto questo avrebbe potuto svilupparsi senza il bisogno di quella finzione.