Luminosa ma senza effetto lucido | guida alla satin skin

Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare moltissimo di glass, la carnagione “vetro” resa iconica da Pat MacGrath in passerella declinata in versione quotidiana in una pelle dal finish uniforme e scintillante. Non tutti però amano l’della glass, ed è qui che entra in scena una nuova variante: la, pelle liscia emaCome si intuisce dal nome del nuovo trend, si tratta di ottenere una carnagione liscia e vellutata, priva di imperfezioni e dall’aspetto radioso e fresco, mail finishtipico della glass. L’obiettivo è sfoggiare un incarnato luminoso e naturale, evitando l’“umido” tipico della glass, soprattutto nella zona t, quella di fronte e naso, che tende ad avere di base unsulle pelli miste e grasse.