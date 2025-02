L’ultimo business di Donald Trump Jr? Le Olimpiadi degli steroidi | Questa è vera libertà Ecco cosa sono

Leggi su Open.online

Il nome ufficiale è Enhanced Games, ossia «Giochi potenziati», ma per i più criticidelle vere e proprie «». L’iniziativa sportiva, che permette la competizione tra atleti che usano anabolizzanti e altre sostanze per il miglioramento delle prestazioni, è da tempo al centro di polemiche e critiche. La novità è che ora a sostenerle c’è ancheJr, primogenito del presidente americano, sorpreso di recente a cacciare anatre protette nella laguna di Venezia. A rivelarlogli stessi organizzatoriEnhanced Games, che hanno annunciato una nuova ondata di investimenti guidata dal fondo 1789 Capital, che fa capo proprio al 47enne.L’endorsement di Don JrLo scopoEnhanced Games è tanto chiaro quanto controverso: permettere agli atleti di usare ogni sostanza possibile presente sul mercato per infrangere i record mondiali di ogni disciplina sportiva.