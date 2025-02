L’ultima opportunità di Rayo per evitare fatti incredibili | un anno senza lanciare una penalità!

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-14 19:10:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!Lui Ray Vallecano Affronta questo giorno a Barcellona al Montjuic Olympic Stadium. Un duello che sarà una “ultima possibilità” per gli scratuisti perun fatto che sembra incredibile. I Franjirrojos sono vicini al proprio record: Un interoalcunaa favore. Per conosceremassima lanciata dal set di Iñigo Pérez Dobbiamo tornare al giorno 25 della stagione precedente (2023-24). In esso disegno (1-1) contro di lui Real Madrid in esso Stadium VallecasDove Raúl de Tomás Ha segnato da 11 metri,sapere cosa sarebbe il Ultimache avrebbe lanciato Ray Vallecano finora. Quellamassima è stata lanciata il 18 febbraio, 2024 E, per coincidenza, l’incontro si giocherà lunedì 17 febbraio, 2025.