Sport.quotidiano.net - L’ultima mossa di Galliani per evitare la retrocessione. Test superato: il Monza “arruola“ Keita Balde

Ilha un nuovo attaccante: è, vecchia conoscenza del nostro campionato, che da una settimana si allenava in gruppo in attesa di una decisione. Questa è passata prima al giudizio di Salvatore Bocchetti, quindi di Alessandro Nesta che in questi giorni ha potuto apprezzarne non solo le qualità, ma soprattutto il modo con cui si è subito integrato con i nuovi compagni. Un impatto positivo che dagli allenamenti dovrà trasferirsi sul campo, dopo che ieri pomeriggio, in sede, con presente il ds Mauro Bianchessi, è stato firmato un contratto fino a giugno. "è un nuovo giocatore del. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025", è il comunicato del club brianzolo di ieri pomeriggio. Un messaggio di benvenuto che ripercorre le tappe di carriera del calciatore in pillole: 185 presenze in Serie A, 12 in Champions League e 14 in Europa League; in Serie A ha segnato 41 gol, e tra i calciatori africani soltanto George Weah (46) e Victor Osimhen (65) hanno realizzato più reti nella massima serie italiana; 40 presenze e 6 gol con la Nazionale del Senegal, con cui ha vinto la Coppa d’Africa nel 2021 e partecipato al Mondiale nel 2018.