Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Fabian Ruiz è uno dei migliori giocatori che ho. Non portarlo al Mondiale fu un mio errore»

Leggi su Ilnapolista.it

Domani il Psg sarà ospite sul campo del Tolosa per allungare in classifica e consolidare il primo posto in Ligue1. Oggiin conferenza stampa ha presentato il match.Leggi anche:, l’elogio di As: un affare per il Psg che lo ha pagato appena 22 milioni (a Napoli era ritenuto un pacco): «Stiamo vivendo un momento speciale ma i voti saranno assegnati a fine anno»Che tipo di partita ti aspetti contro il Tolosa?«Di recente hanno avuto difficoltà in casa, ma Carles Martinez (allenatore del Tolosa) conosce il nostro piano di gioco e sa come difendersi da noi. L’anno scorso non abbiamo vinto contro di loro e loro hanno vinto persino a casa nostra. Lui sa come crearci problemi, lo ha già fatto».Martinez è spagnolo, come molti allenatori in Europa, come spiegarlo?«Ci sono molti allenatori spagnoli che lavorano nel mondo, ma anchecon caratteristiche che mi piacciono molto.